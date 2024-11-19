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Кандидаты на должности членов Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров по квоте Омбудсмена: известны претенденты

16:34, 19 ноября 2024
На должности членов КДКП претендуют бывшая глава Конкурсной комиссии по избранию руководителя САП, адвокат и земляк Дмитрия Лубинца.
Кандидаты на должности членов Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров по квоте Омбудсмена: известны претенденты
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Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности 20 ноября 2024 года рассмотрит кандидатуры на должности членов Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) по квоте Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

На три вакантных должности членов КДКП по квоте Омбудсмена претендуют:

Коваль Екатерина Петровна – адвокат, первый заместитель председателя Союза юристов Украины. В 2021-2022 годах – председатель Конкурсной комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Мнишенко Евгения Сергеевна – представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Ивано-Франковской области, адвокат.

Мавроди Виталий Васильевич – заместитель начальника Юридического отдела Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Интересно, что Виталия Мавроди, судя по публичной информации, связывают с Омбудсменом Дмитрием Лубинцом дружеские отношения, к тому же они уроженцы Волновахского района Донецкой области. При этом в 2010-2015 годах Виталий Мавроди был депутатом Волновахского районного совета (субъект выдвижения – «Партия Регионов»).

Отметим, что у КДКП с августа 2024 года отсутствует полномочный состав.

27 августа Всеукраинская конференция прокуроров избрала представителей КДКП по квоте прокуратуры. А 24 сентября своих представителей в состав КДКП избрал Съезд представителей юридических вузов и научных учреждений.

Таким образом, незаполненными остались три вакансии членов КДКП по квоте Омбудсмена и одна вакансия по квоте Съезда адвокатов Украины.

Напомним, что состав КДКП состоит из 11 членов, избираемых сроком на три года.

Автор: Вячеслав Хрипун

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Кандидаты на должности членов Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров по квоте Омбудсмена: известны претенденты

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