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З’їзд науковців-правників обрав двох членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів та члена Ради прокурорів

18:50, 24 вересня 2024
Членами КДКП та Ради прокурорів обрано представників вищих навчальних закладів Києва та Харкова.
З’їзд науковців-правників обрав двох членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів та члена Ради прокурорів
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З’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ 24 вересня 2024 року обрав двох членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП) та члена Ради прокурорів України по свої квоті.

З’їзд науковців-правників відбувся у будівлі Київського національного університету ім. Т. Шевченка.

Членами КДКП обрані:

Бобровник Світлана Василівна – завідувач кафедри теорії та історії права та держави Навчально-наукового інституту права Київського національного університету ім. Т. Шевченка, доктор юридичних наук, професор.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук – «Тенденції розвитку загального та особливого в законодавстві союзних республік» (1988 рік).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук – «Компроміс і конфлікт у праві: теоретико-методологічне дослідження» (2013 рік).

Булулуков Олег Юрійович – доцент кафедри криміналістики Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого, кандидат юридичних наук.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук – «Методика розслідування вбивств при відсутності трупа» (1997 рік).

Членом Ради прокурорів України обрана:

Кожура Людмила Олександрівна – директор Юридичного інституту Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана, професор кафедри теоретичної юриспруденції, доктор юридичних наук.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук -  «Адміністративно-правовий захист бездомних осіб і безпритульних дітей» (2013 рік).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук – «Публічне адміністрування права осіб з інвалідністю на охорону здоров’я» (2021 рік).

Нагадаємо, що наразі Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів, яка складається з 11 осіб, не має повноважного складу внаслідок закінчення строку повноважень (3 роки) у попереднього складу КДКП.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Всеукраїнська конференція прокурорів 27 серпня обрала 5 членів КДКП по своїй квоті.

Втім, для відновлення діяльності КДКП необхідно також, щоб членів КДКП по своїй квоті призначив Уповноважений Верховної Ради з прав людини або з’їзд адвокатів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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З’їзд науковців-правників обрав двох членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів та члена Ради прокурорів

Членами КДКП та Ради прокурорів обрано представників вищих навчальних закладів Києва та Харкова.

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