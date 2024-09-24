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Съезд ученых-правоведов избрал двух членов Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров и члена Совета прокуроров

18:50, 24 сентября 2024
Членами КДКП и Совета прокуроров избраны представители высших учебных заведений Киева и Харькова.
Съезд ученых-правоведов избрал двух членов Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров и члена Совета прокуроров
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Съезд представителей юридических вузов и научных учреждений 24 сентября 2024 года избрал двух членов Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) и члена Совета прокуроров Украины по своей квоте.

Съезд ученых-правоведов прошел в здании Киевского национального университета им. Т. Шевченко.

Членами КДКП избраны:

Бобровник Светлана Васильевна – заведующая кафедрой теории и истории права и государства Учебно-научного института права Киевского национального университета им. Т. Шевченко, доктор юридических наук, профессор.

Тема диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук – «Тенденции развития всеобщего и особенного в законодательстве союзных республик» (1988 год).

Тема диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук – «Компромисс и конфликт в праве: теоретико-методологическое исследование» (2013 год).

Булулуков Олег Юрьевич – доцент кафедры криминалистики Национального юридического университета им. Я. Мудрого, кандидат юридических наук.

Тема диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук – «Методика расследования убийств при отсутствии трупа» (1997 год).

Членом Совета прокуроров Украины избрана:

Кожура Людмила Александровна – директор Юридического института Киевского национального экономического университета им. В. Гетмана, профессор кафедры теоретической юриспруденции, доктор юридических наук.

Тема диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук – «Административно-правовая защита бездомных лиц и беспризорных детей» (2013 год).

Тема диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук – «Публичное администрирование права лиц с инвалидностью на здравоохранение» (2021 год).

Напомним, что в настоящее время Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров, состоящая из 11 человек, не имеет полномочного состава по причине истечения срока полномочий (3 года) у предыдущего состава КДКП.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Всеукраинская конференция прокуроров 27 августа избрала 5 членов КДКП по своей квоте.

Впрочем, для возобновления деятельности КДКП необходимо также, чтобы членов КДКП по своей квоте назначил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека или съезд адвокатов.

Автор: Вячеслав Хрипун

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Съезд ученых-правоведов избрал двух членов Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров и члена Совета прокуроров

Членами КДКП и Совета прокуроров избраны представители высших учебных заведений Киева и Харькова.

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