Правительство уволило заместительницу министра образования Евгению Смирнову, которая подала в отставку

Заместительница Оксена Лисового Евгения Смирнова подала в отставку.

Источник фото: Евгения Смирнова / Facebook

Заместительница министра образования и науки Украины Евгения Смирнова написала заявление на увольнение. Как стало известно, Правительство уже приняло распоряжение о ее увольнении.

«Мой марафон работы в Правительстве подошел к концу – написала заявление на увольнение. Это было уникальное испытание, которое закалило и многому научило. Этот опыт работы в министерстве во время войны был действительно уникальным, и не только из-за масштабных задач, но и времени, в котором пришлось их выполнять», - отметила Смирнова.

Она подчеркнула, что в должности ей удалось многое сделать вместе с командой ведомства.

Кабинет Министров назначил Евгению Смирнову заместительницей министра образования и науки по дошкольному образованию 25 июня 2023 года.

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