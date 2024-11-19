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Правительство уволило заместительницу министра образования Евгению Смирнову, которая подала в отставку

16:31, 19 ноября 2024
Заместительница Оксена Лисового Евгения Смирнова подала в отставку.
Правительство уволило заместительницу министра образования Евгению Смирнову, которая подала в отставку
Источник фото: Евгения Смирнова / Facebook
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Заместительница министра образования и науки Украины Евгения Смирнова написала заявление на увольнение. Как стало известно, Правительство уже приняло распоряжение о ее увольнении.

«Мой марафон работы в Правительстве подошел к концу – написала заявление на увольнение. Это было уникальное испытание, которое закалило и многому научило. Этот опыт работы в министерстве во время войны был действительно уникальным, и не только из-за масштабных задач, но и времени, в котором пришлось их выполнять», - отметила Смирнова.

Она подчеркнула, что в должности ей удалось многое сделать вместе с командой ведомства.

Кабинет Министров назначил Евгению Смирнову заместительницей министра образования и науки по дошкольному образованию 25 июня 2023 года.

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