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Уряд звільнив заступницю міністра освіти Євгенію Смірнову, яка подала у відставку

16:31, 19 листопада 2024
Заступниця Оксена Лісового Євгенія Смірнова подала у відставку.
Уряд звільнив заступницю міністра освіти Євгенію Смірнову, яка подала у відставку
Джерело фото: Євгенія Смірнова / Facebook
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Заступниця міністра освіти і науки України Євгенія Смірнова написала заяву на звільнення. Як стало відомо, Уряд уже ухвалив розпорядження про її звільнення.

«Мій марафон роботи в Уряді добіг кінця – написала заяву на звільнення. Це було унікальне випробування, яке загартувало та багато чому навчило. Цей досвід роботи в міністерстві під час війни був справді унікальним, і не лише через масштабні завдання, а й через час, у якому довелося їх виконувати», - зауважила Смірнова.

Вона підкреслила, що на посаді їй вдалося багато чого зробити разом із командою відомства.

Кабінет Міністрів призначив Євгенію Смірнову заступницею міністра освіти і науки з питань дошкільної освіти 25 червня 2023 року.

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Кабінет Міністрів України МОН України звільнення

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