Уряд звільнив заступницю міністра освіти Євгенію Смірнову, яка подала у відставку

Заступниця Оксена Лісового Євгенія Смірнова подала у відставку.

Джерело фото: Євгенія Смірнова / Facebook

Заступниця міністра освіти і науки України Євгенія Смірнова написала заяву на звільнення. Як стало відомо, Уряд уже ухвалив розпорядження про її звільнення.

«Мій марафон роботи в Уряді добіг кінця – написала заяву на звільнення. Це було унікальне випробування, яке загартувало та багато чому навчило. Цей досвід роботи в міністерстві під час війни був справді унікальним, і не лише через масштабні завдання, а й через час, у якому довелося їх виконувати», - зауважила Смірнова.

Вона підкреслила, що на посаді їй вдалося багато чого зробити разом із командою відомства.

Кабінет Міністрів призначив Євгенію Смірнову заступницею міністра освіти і науки з питань дошкільної освіти 25 червня 2023 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.