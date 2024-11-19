Кабмін звільнив двох заступників – очільника МОН та Голови НСЗУ

Кабінет Міністрів провів засідання Уряду 19 листопадаЄ, під час якого ухвалив розпорядження про звільнення двох посадовців.
Зокрема, на своєму засіданні КМУ звільнив Смірнову Євгенію Ігорівну з посади заступника Міністра освіти і науки України, а також Кондратову Ірину Юріївну з посади заступника Голови Національної служби здоров’я України (звільнення з 2 грудня).
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