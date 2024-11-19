Кабмин уволил двух заместителей – главы МОН и Председателя НСЗУ

Уволены два заместителя – Министра образования и науки и Председателя Нацслужбы здоровья.

Кабинет Министров провел заседание Правительства 19 ноября, в ходе которого принял распоряжение об увольнении двух должностных лиц.

В частности, на своем заседании КМУ уволил Смирнову Евгению Игоревну с должности заместителя Министра образования и науки Украины, а также Кондратову Ирину Юрьевну с должности заместителя Председателя Национальной службы здоровья Украины (увольнение со 2 декабря).

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