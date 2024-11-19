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В ПФ объяснили, засчитывается ли в страховой стаж для назначения пенсии период пребывания в центре занятости

22:54, 19 ноября 2024
Страховой стаж после 1 января 2004 года исчисляется по данным, содержащимся в системе персонифицированного учета, а за периоды до вступления в силу – в порядке, определенном ранее действующим законодательством.
В ПФ объяснили, засчитывается ли в страховой стаж для назначения пенсии период пребывания в центре занятости
Фото: freeradio.com.ua
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области объяснило, засчитывается ли в страховой стаж для назначения пенсии период пребывания на учете в центре занятости.

В страховой стаж для исчисления пенсии относят те периоды, в течение которых человек подлежал общеобязательному государственному пенсионному страхованию, а за период с даты вступления в силу Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (с пенсии января 2004 года) – ежемесячно уплачены страховые взносы.

В статье 24 настоящего Закона определено, что страховой стаж после 1 января 2004 года исчисляется по данным, содержащимся в системе персонифицированного учета, а за периоды до его вступления в силу – в порядке, определенном ранее действующим законодательством.

Согласно статье 56 Закона Украины от 05.11.1991 № 1788-XII «О пенсионном обеспечении» в стаж для исчисления пенсии засчитывается период получения помощи по безработице. Основанием для зачисления периода до 1 января 2004 являются записи в трудовой книжке, внесенные органом государственной службы занятости населения. При отсутствии трудовой книжки, а также в случаях, когда в трудовой книжке отсутствуют необходимые записи или содержатся неправильные или неточные записи, подтвердить период получения помощи по безработице можно на основании соответствующей справки службы занятости, что предусмотрено Порядком подтверждения стажа работы для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей по ней, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 12.08.1993 № 637.

После 1 января 2004 года в страховой стаж засчитываются периоды, когда человек состоял на учете в центре занятости и получал помощь по безработице (кроме одноразовой его выплаты для организации безработным предпринимательской деятельности) и материальную помощь в период профессиональной подготовки, переподготовки или повышения квалификации (ст. 24 Закона Украины от 09.07.2003 (№ 1058-IV).

Кроме того, в страховой стаж включается период, в течение которого лицо получало помощь по частичной безработице, в том числе на период карантина через COVID-19.

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