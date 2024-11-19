Кандидати на посади членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів по квоті Омбудсмана: відомі претенденти

На посади членів КДКП претендують колишня голова Конкурсної комісії з обрання керівника САП, адвокат та земляк Дмитра Лубінця.

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Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності 20 листопада 2024 року розгляне кандидатури на посади членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП) по квоті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

На три вакантні посади членів КДКП по квоті Омбудсмана претендують:

Коваль Катерина Петрівна – адвокат, перший заступник голови Союзу юристів України. У 2021-2022 роках – голова Конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Мнишенко Євгенія Сергіївна – представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Івано-Франківській області, адвокат.

Мавроді Віталій Васильович – заступник начальника Юридичного відділу Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Цікаво, що Віталія Мавроді, судячи з публічної інформації, пов’язують з Омбудсманом Дмитром Лубінцем дружні стосунки, до того ж вони є уродженцями Волноваського району Донецької області. При цьому у 2010-2015 роках Віталій Мавроді був депутатом Волноваської районної ради (суб’єкт висування – «Партія Регіонів»).

Зазначимо, що КДКП з серпня 2024 року не має повноважного складу.

Як розповідала «Судово-юридична газета», 27 серпня Всеукраїнська конференція прокурорів обрала представників КДКП по квоті прокуратури. А 24 вересня своїх представників у склад КДКП обрав З’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.

Відтак, незаповненими залишилися три вакансії членів КДКП по квоті Омбудсмана та одна вакансія по квоті З’їзду адвокатів України.

Нагадаємо, що склад КДКП складається з 11 членів, які обираються строком на три роки.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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