Суддю Північного апеляційного господарського суду Бориса Полякова звільнено у відставку

Вищою радою правосуддя розглянуто матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами.

Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами.

Як повідомляє ВРП, ухвалено звільнити у зв’язку з поданням заяви про відставку Бориса Полякова з посади судді Північного апеляційного господарського суду.

Також ВРП ухвалила залишити без розгляду заяви Сергія Гальонкіна про звільнення з посади судді Полтавського апеляційного суду та Оксани Скрипник про звільнення з посади судді у відставку.

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