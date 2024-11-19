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Державі повернуть землі нацпарку на Рівненщини вартістю понад 1 млрд грн

23:48, 19 листопада 2024
Місцева громада за відсутності правових підстав зареєструвала за собою право комунальної власності на спірну землю.
Державі повернуть землі нацпарку на Рівненщини вартістю понад 1 млрд грн
Фото: Рівненська обласна прокуратура
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Господарський суд Рівненської області зобов’язав Зарічненську селищну раду повернути у власність держави земельну ділянку природно-заповідного фонду площею 40,4 га та вартістю понад 1 млрд грн. Про це повідомили в обласній прокуратурі. 

Встановлено, що земельна ділянка розташована в межах Нобельського національного природного парку, а тому, відповідно до вимог законодавства, відноситься до земель державної власності.

Але місцева громада за відсутності правових підстав зареєструвала за собою право комунальної власності на спірну землю, позбавивши цим державу можливості повноцінно розпоряджатися своїм майном.

Задля захисту державних інтересів прокуратура подала позов до суду.

Суд зобов'язав селищну раду повернути 40,4 гектари землі законному власнику.

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