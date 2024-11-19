В Киеве разоблачили мужчину в хранении арсенала оружия, фото

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

В столице у местного жителя правоохранители обнаружили арсенал оружия. Как сообщили в полиции, во время санкционированного обыска по месту жительства мужчины правоохранители обнаружили и изъяли две гранаты «Ф-1» с запалами к ним, автомат «АК – 12», пять магазинов с более чем 100 патронами разного калибра и противопехотную мину.

Следователи задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – хранение огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения.

На время следствия мужчина будет находиться под стражей.

Как указывают в полиции, санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

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