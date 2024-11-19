Практика судів
  1. В Україні

Чи можна відмовитися від графіків відключення світла найближчим часом — розповів радник прем’єра

20:19, 19 листопада 2024
Енергетики сподіваються зменшити обсяги застосування графіків відключення світла.
Чи можна відмовитися від графіків відключення світла найближчим часом — розповів радник прем’єра
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Для того, щоб повністю відмовитися від відключень електроенергії знадобляться тижні, якщо не буде нових пошкоджень. Енергетики сподіваються вже найближчими днями мінімізувати обмеження. Про це заявив радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко у ефірі телеканалу «Київ24».

«Не дуже комфортно озвучувати якісь прогнози, тому що все залежатиме від нових атак та їхніх наслідків. Але якщо говорити про поточну ситуацію, то вже відбулися значні покращення. Навіть у найважчому – Одеському – регіоні, де найбільший масштаб ураження, заживлено понад 60% споживачів. І те, що за таких пошкоджень за 1,5-2 доби енергетики повернули світло 60% споживачів, – це результат надзвичайних зусиль великої армії енергетиків», – зазначив він.

За його словами, найближчим часом енергетики сподіваються зменшити обсяги застосування графіків відключення світла.

«За кілька днів ми розраховуємо суттєво покращити ситуацію, мінімізуючи графіки. Якщо говорити про повну відмову від них, то, боюся, що для такого результату потрібні не дні, а тижні. Радив би виходити з офіційних повідомлень і з розумінням ставитися до ситуації», – вказав Бойко.

Відсутність графіків відключень електроенергії у деяких областях він пояснив «певною нерівномірністю пошкоджень енергооб'єктів».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

відключення світла графіки відключень світла

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада розгляне законопроект, який зобовʼязує говорити українською на перервах у школі

На усій території школи учні, їх батьки та вчителі будуть зобов’язані спілкуватися українською мовою – підкомітет схвалив законопроект Наталії Піпи.

Володимир Зеленський анонсував перезапуск дипломатичної служби і зміни у посольствах

«До кінця року будуть проведені заміни в корпусі послів України, особливу увагу приділяємо державам G7+», зазначив Володимир Зеленський у своєму виступі в парламенті.

Кандидати на посади членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів по квоті Омбудсмана: відомі претенденти

На посади членів КДКП претендують колишня голова Конкурсної комісії з обрання керівника САП, адвокат та земляк Дмитра Лубінця.

Володимир Зеленський анонсував для українців до 25 років систему контрактів на військову службу і спрощення кадрового просування

Президент Володимир Зеленський зазначив, що зниження мобілізаційного віку не готується, але для громадян до 25 років буде діяти система контрактів, а також планується запровадити кадрове просування без прив’язки звань до посад.

Парламент затвердив кошторис Верховної Ради на 2025 рік – норма витрат на одного депутата складатиме 2,28 млн грн на рік

Обсяг фінансування на оплату праці народних депутатів та їх помічників-консультантів в 2025 році зросте на 26,2%, але посадові оклади депутатів не зміняться.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Стефанів
    Тетяна Стефанів
    суддя Господарського суду Івано-Франківської області
  • Олена Дембіцька
    Олена Дембіцька
    суддя Чернівецького апеляційного суду