Чи можна відмовитися від графіків відключення світла найближчим часом — розповів радник прем’єра

Енергетики сподіваються зменшити обсяги застосування графіків відключення світла.

Для того, щоб повністю відмовитися від відключень електроенергії знадобляться тижні, якщо не буде нових пошкоджень. Енергетики сподіваються вже найближчими днями мінімізувати обмеження. Про це заявив радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко у ефірі телеканалу «Київ24».

«Не дуже комфортно озвучувати якісь прогнози, тому що все залежатиме від нових атак та їхніх наслідків. Але якщо говорити про поточну ситуацію, то вже відбулися значні покращення. Навіть у найважчому – Одеському – регіоні, де найбільший масштаб ураження, заживлено понад 60% споживачів. І те, що за таких пошкоджень за 1,5-2 доби енергетики повернули світло 60% споживачів, – це результат надзвичайних зусиль великої армії енергетиків», – зазначив він.

За його словами, найближчим часом енергетики сподіваються зменшити обсяги застосування графіків відключення світла.

«За кілька днів ми розраховуємо суттєво покращити ситуацію, мінімізуючи графіки. Якщо говорити про повну відмову від них, то, боюся, що для такого результату потрібні не дні, а тижні. Радив би виходити з офіційних повідомлень і з розумінням ставитися до ситуації», – вказав Бойко.

Відсутність графіків відключень електроенергії у деяких областях він пояснив «певною нерівномірністю пошкоджень енергооб'єктів».

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