З початку року місто отримало 47,95 млн гривень туристичного збору.

Бюджет Києва отримав рекордний туристичний збір за час дії воєнного стану. Про це повідомили в управлінні туризму та промоцій КМДА.

З початку 2024 року місто отримало 47,95 млн гривень туристичного збору. Це вже більше, ніж за весь 2023 рік, коли збір становив 38,5 млн гривень.

У 2022 році Київ отримав майже вдвічі менше туристичного збору – 38,8 млн гривень. За 2021 рік місто отримало 76 млн гривень.

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