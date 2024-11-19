Повышение налогов, готовность к повышению НДС, создание нового высшего суда – в МВФ назвали условия для продолжения поддержки Украины

Принятие налогового пакета является обязательным требованием для продолжения финансирования Украины от МВФ, и органы власти должны быть готовы к повышению основной ставки НДС – МВФ.

Команда МВФ во главе с Гевином Греем провела в Киеве дискуссии с украинскими властями Источник фото: Андрей Пышный / Facebook

Вступление в силу налогового пакета о повышении налогов в Украине является обязательным требованием для продолжения финансирования Украины от МВФ. Украинские органы власти должны быть готовы реагировать на фискальные шоки компенсирующими мерами, в частности, такими как повышение основной ставки НДС. Об этом говорится в заявлении МВФ 19 ноября. Очевидно, имеется в виду требование о подписании законопроекта 11416-д о повышении налогов, в том числе военного сбора для граждан с зарплаты с 1,5% до 5%, и дальнейшие изменения по усилению сбора налогов.

Как отмечается в заявлении, сотрудники Международного валютного фонда и украинские власти достигли соглашения об уровне персонала (SLA) по Шестому пересмотру 4-летнего соглашения о расширенном финансировании (EFF). При одобрении Исполнительным советом МВФ Украина получит доступ к около 1,1 миллиарда долларов США, благодаря чему общие выплаты по программе достигнут 9,8 миллиарда долларов США.

«Прогноз остается чрезвычайно неопределенным, а война России в Украине продолжает наносить значительный ущерб украинскому народу, экономике и инфраструктуре. Несмотря на сложные условия, программа продолжает работать благодаря критически важной внешней поддержке, включая Инициативу G7 ERA, которая, как ожидается, предоставит Украине 50 миллиардов долларов США финансирования», - подчеркнули в МВФ.

Как отмечает МВФ, 11-18 ноября команда МВФ во главе с Гевином Греем провела в Киеве дискуссии с украинскими властями по Шестому пересмотру 4-летней программы расширенного финансирования страны (EFF).

«Сотрудники МВФ и украинские власти достигли договоренности на уровне персонала по Шестому пересмотру EFF. Соглашение подлежит одобрению исполнительным советом МВФ, рассмотрение которого ожидается в ближайшие недели.

Изменения в бюджет на 2024 год и бюджет на 2025 год соответствуют программным параметрам. Ожидается, что дефицит бюджета в 2025 году достигнет 19% ВВП, что отражает продолжающиеся потребности в расходах из-за продолжающейся войны. Он также включает в себя пакет налоговых мер, одобренный Радой, с ожидаемой доходностью порядка 1,6% ВВП в 2025 году.

Принятие налогового пакета является обязательным требованием для пересмотра и поможет обеспечить наличие ресурсов правительства, необходимых для удовлетворения критических потребностей в расходах.

Финансирование этого дефицита потребует значительной внешней поддержки, в частности, со стороны чрезвычайно важной инициативы G7 ERA, завершение которой имеет решающее значение для поддержания макроэкономической стабильности.

Риски для бюджета остаются высокими, и власти должны продолжать быть готовыми реагировать на фискальные шоки компенсирующими мерами, в частности широкомасштабными, длительными и эффективными мерами поступления доходов, такими как повышение основной ставки НДС.

В дальнейшем органы власти должны продолжать усилия по мобилизации внутренних поступлений, и в этом отношении реализация Национальной стратегии доходов (НСД), включая уменьшение уклонения от уплаты налогов и повышение соблюдения законодательства, остается ключевым средством восстановления фискальной стабильности, улучшения бизнес-климата и удовлетворения потребностей Критерии вступления в ЕС.

Власти должны ускорить реформы государственной таможенной службы и Бюро экономической безопасности (БЭБ), в частности, назначение новых руководителей двух учреждений, как это планировалось при принятии законодательства в начале этого года» - подчеркнули в МВФ.

«Восстановление устойчивости долга зависит от фискальной корректировки по программе на основе поступлений, внешнего финансирования на льготных условиях и реализации стратегии власти по реструктуризации долга. Быстрое завершение и в соответствии с целями программы долговой устойчивости рассмотрение оставшихся внешних коммерческих претензий, включая гарантии на ВВП, имеет решающее значение для создания фискального пространства для удовлетворения потребностей в расходах в 2025 году и в дальнейшем.

Учитывая риски роста инфляции, пауза в цикле смягчения остается целесообразной, и дальнейшие действия могут оправдаться, если инфляция ускорится или инфляционные ожидания ухудшатся; возможности для ослабления могут восстановиться, когда инфляционное давление снизится.

Обменный курс должен продолжать действовать как амортизатор и приспосабливаться к рыночным фундаментальным показателям, одновременно обеспечивая поддержку соответствующих резервов, особенно учитывая риски перспектив. Взвешенный и поэтапный подход к валютной либерализации, подкрепленный постоянным тщательным мониторингом, должен продолжаться в соответствии со стратегией Национального банка и согласовываться с общим комплексом политических мероприятий» - отмечает Фонд.

Также в МВФ подчеркнули, что «независимость, компетентность и авторитет антикоррупционных и судебных институций следует продолжать укреплять».

«Недавнее принятие парламентом закона о реформировании Счетной палаты Украины является положительным шагом в этом направлении. Укрепление Уголовного процессуального кодекса и создание нового Высшего административного суда (Высший суд по публично-правовым спорам – прим. ред.) являются ключевыми ближайшими приоритетами.

Своевременное завершение и обнародование первого отчета внешнего аудита Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) будет способствовать эффективной антикоррупционной деятельности.

Ожидается, что полный состав наблюдательного совета «Укрэнерго» будет возобновлен в начале декабря, а независимая оценка наблюдательных советов ключевых энергетических государственных предприятий будет проведена в первом квартале 2025 года» - говорится в заявлении МВФ.

Также приоритеты включают укрепление системы санации банков, планирование на случай непредвиденных ситуаций и надзор на основе рисков.

Автор: Наталя Мамченко

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