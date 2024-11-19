Підвищення податків, готовність до підвищення ПДВ, створення нового вищого суду – у МВФ назвали умови для продовження підтримки України

Прийняття податкового пакету є обов’язковою вимогою для продовження фінансування України від МВФ, і органи влади повинні бути готовими до підвищення основної ставки ПДВ – МВФ.

Команда МВФ на чолі з Гевіном Греєм провела в Києві дискусії з українською владою Джерело фото: Андрій Пишний / Facebook

Вступ в силу податкового пакету про підвищення податків в Україні є обов’язковою вимогою для продовження фінансування України від МВФ. Українські органи влади повинні бути готовими реагувати на фіскальні шоки компенсуючими заходами, зокрема, такими як підвищення основної ставки ПДВ. Про це йдеться у заяві МВФ 19 листопада. Вочевидь, мається на увазі вимога про підписання законопроекту 11416-д про підвищення податків, у тому числі, військового збору для громадян із зарплати з 1,5% до 5%, та подальші зміни щодо посилення збору податків.

Як зазначається у заяві, співробітники Міжнародного валютного фонду і українська влада досягли угоди про рівень персоналу (SLA) щодо Шостого перегляду 4-річної угоди про розширене фінансування (EFF). За умови схвалення Виконавчою радою МВФ Україна отримає доступ до близько 1,1 мільярда доларів США, завдяки чому загальні виплати за програмою досягнуть 9,8 мільярда доларів США.

«Прогноз залишається надзвичайно невизначеним, а війна Росії в Україні продовжує завдавати значних збитків українському народу, економіці та інфраструктурі. Незважаючи на складні умови, програма продовжує працювати завдяки критично важливій зовнішній підтримці, включаючи Ініціативу G7 ERA, яка, як очікується, надасть Україні 50 мільярдів доларів США фінансування» - підкреслили у МВФ.

Як зазначає МВФ, 11-18 листопада команда МВФ на чолі з Гевіном Греєм провела в Києві дискусії з українською владою щодо Шостого перегляду 4-річної програми розширеного фінансування країни (EFF).

«Співробітники МВФ і українська влада досягли домовленості на рівні персоналу щодо Шостого перегляду EFF. Угода підлягає схваленню виконавчою радою МВФ, розгляд якої очікується в найближчі тижні.

Зміни до бюджету на 2024 рік і бюджет на 2025 рік відповідають програмним параметрам. Очікується, що дефіцит бюджету в 2025 році досягне 19% ВВП, що відображає триваючі потреби у видатках через триваючу війну. Він також включає пакет податкових заходів, схвалений Радою, з очікуваною прибутковістю порядку 1,6% ВВП у 2025 році.

Прийняття податкового пакету є обов’язковою вимогою для перегляду та допоможе забезпечити наявність ресурсів уряду необхідні для задоволення критичних потреб у витратах.

Фінансування цього дефіциту вимагатиме значної зовнішньої підтримки, зокрема з боку надзвичайно важливої ​​ініціативи G7 ERA, завершення якої має вирішальне значення для підтримки макроекономічної стабільності.

Ризики для бюджету залишаються високими, і органи влади повинні продовжувати бути готовими реагувати на фіскальні шоки компенсуючими заходами, зокрема широкомасштабними, тривалими та ефективними заходами надходження доходів, такими як підвищення основної ставки ПДВ.

Надалі органи влади повинні продовжувати зусилля щодо мобілізації внутрішніх надходжень, і в цьому відношенні реалізація Національної стратегії доходів (НСД), включаючи зменшення ухилення від сплати податків і підвищення дотримання законодавства, залишається ключовим засобом відновлення фіскальної стабільності, покращення бізнес-клімату та задоволення потреб Критерії вступу до ЄС.

Влада повинна прискорити реформи державної митної служби та Бюро економічної безпеки (БЕБ), зокрема призначення нових керівників двох установ, як це планувалося під час прийняття законодавства на початку цього року» - підкреслили у МВФ.

«Відновлення стійкості боргу залежить від фіскальної коригування за програмою на основі надходжень, зовнішнього фінансування на пільгових умовах та реалізації стратегії влади з реструктуризації боргу. Швидке завершення та відповідно до цілей програми боргової стійкості розгляд зовнішніх комерційних претензій, що залишилися, включаючи гарантії на ВВП, має вирішальне значення для створення фіскального простору для задоволення потреб у витратах у 2025 році та надалі.

Враховуючи ризики зростання інфляції, пауза в циклі пом’якшення залишається доцільною, і подальші дії можуть бути виправданими, якщо інфляція прискориться або інфляційні очікування погіршаться; можливості для послаблення можуть відновитися, коли інфляційний тиск зменшиться.

Обмінний курс повинен продовжувати діяти як амортизатор і пристосовуватися до ринкових фундаментальних показників, одночасно забезпечуючи підтримку відповідних резервів, особливо з огляду на ризики для перспектив. Зважений та поетапний підхід до валютної лібералізації, підкріплений постійним ретельним моніторингом, має продовжуватись відповідно до стратегії Національного банку України та узгоджуватися із загальним комплексом політичних заходів» - зазначає Фонд.

Також у МВФ підкреслили, що «незалежність, компетентність і авторитет антикорупційних і судових інституцій слід продовжувати зміцнювати».

«Нещодавнє ухвалення парламентом закону про реформування Рахункової палати України є позитивним кроком у цьому напрямку. Зміцнення Кримінального процесуального кодексу та створення нового Вищого адміністративного суду (Вищого суду з публічно-правових спорів – прим. ред.) є ключовими найближчими пріоритетами.

Своєчасне завершення та оприлюднення першого звіту зовнішнього аудиту Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) сприятиме ефективній антикорупційній діяльності.

Очікується, що повний склад наглядової ради «Укренерго» буде відновлено на початку грудня, а незалежне оцінювання наглядових рад ключових енергетичних державних підприємств буде проведено в першому кварталі 2025 року» - зазначено у заяві МВФ.

Також пріоритети включають зміцнення системи санації банків, планування на випадок непередбачених ситуацій і нагляд на основі ризиків.

Автор: Наталя Мамченко

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