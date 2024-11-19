ВККС розгляне питання про відрядження суддів до Солом’янського райсуду Києва

11 грудня Комісія розгляне питання щодо внесення подання про відрядження 4 суддів до Солом’янського районного суду міста Києва.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що призначила питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя до Солом’янського районного суду міста Києва 4 суддів.

Розгляд питання відбуватиметься 11 грудня о 10:00 у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії свої документи.

Раніше ми писали, що ВККС рекомендувала перевести суддю до Західного апеляційного господарського суду без конкурсу.

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