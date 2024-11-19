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ВККС розгляне питання про відрядження суддів до Солом’янського райсуду Києва

17:37, 19 листопада 2024
11 грудня Комісія розгляне питання щодо внесення подання про відрядження 4 суддів до Солом’янського районного суду міста Києва.
ВККС розгляне питання про відрядження суддів до Солом’янського райсуду Києва
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Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що призначила питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя до Солом’янського районного суду міста Києва 4 суддів.

Розгляд питання відбуватиметься 11 грудня о 10:00 у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії свої документи.

Раніше ми писали, що ВККС рекомендувала перевести суддю до Західного апеляційного господарського суду без конкурсу.

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ВККС

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