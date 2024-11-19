В Україну йде похолодання з дощами та снігом – прогноз погоди на 20 листопада

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу.

В Україні 20 листопада буде хмарно з проясненнями. Вітер південний, у західних областях з переходом на західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У західних та Житомирській областях дощ, вдень місцями з мокрим снігом, а у Карпатах та на Закарпатті значні опади. На решті території без істотних опадів.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу. Вдень 7-12° тепла, на крайньому заході зниження до 1-6° тепла; на півдні країни вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°.

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