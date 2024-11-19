В Украину идет похолодание с дождями и снегом – прогноз погоды на 20 ноября

Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза.

В Украине 20 ноября облачно с прояснениями. Ветер южный, в западных областях с переходом на западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

В западных и Житомирской областях дождь, днем ​​местами с мокрым снегом, а в Карпатах и на ​​Закарпатье сильные осадки. На остальной территории без существенных осадков.

Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза. Днем 7-12° тепла, по крайнем западе снижение до 1-6° тепла; на юге страны ночью 2-7° тепла, днем ​​10-15°.

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