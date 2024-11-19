Украина и МВФ договорились о шестом пересмотре программы EFF — это позволит привлечь 1,1 млрд долларов

Исполнительный совет МВФ примет соответствующее решение в ближайшее время.

Украина и Международный валютный фонд договорились на экспертном уровне о шестом пересмотре Программы в рамках Механизма расширенного финансирования EFF. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Это позволит нам привлечь в государственный бюджет еще 1,1 млрд долларов. Ожидаем, что Исполнительный совет МВФ примет соответствующее решение в ближайшее время», - подчеркнул премьер.

Также, по словам главы правительства, в Фонде отметили прогресс Украины в выполнении структурных маяков и обязательств. Также подчеркнули, что украинская экономика продолжает демонстрировать устойчивость.

«Благодарен партнерам из МВФ и украинской команде за успешную и слаженную работу по укреплению и развитию нашего государства», — подчеркнул Шмыгаль.

Ранее мы писали, что у МВФ назвали условия для продолжения поддержки Украины.

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