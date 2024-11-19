Україна та МВФ домовились про шостий перегляд програми EFF — це дозволить залучити 1,1 млрд доларів

Виконавча рада МВФ ухвалить відповідне рішення найближчим часом.

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Україна та Міжнародний валютний фонд домовилися на експертному рівні про шостий перегляд Програми в межах Механізму розширеного фінансування EFF. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Це дозволить нам залучити до державного бюджету ще 1,1 млрд доларів. Очікуємо, що Виконавча рада МВФ ухвалить відповідне рішення найближчим часом», — наголосив прем’єр.

Також, за словами очільника Уряду, у Фонді відзначили прогрес України у виконанні структурних маяків та зобов’язань. А також підкреслили, що українська економіка продовжує демонструвати стійкість.

«Вдячний партнерам з МВФ та українській команді за успішну й злагоджену роботу задля зміцнення й розвитку нашої держави», — підкреслив Шмигаль.

Раніше ми писали, що у МВФ назвали умови для продовження підтримки України.

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