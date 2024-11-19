Апеляційний суд змінив мотивацію рішення районного суду про захист ділової репутації вчительки — деталі справи

Вчителька звернулась до суду з вимогою примусити матір одного з її учнів спростувати неправдиву інформацію, опубліковану в газетному матеріалі, шляхом публікації офіційного вибачення перед нею.

Фото: Вінницький апеляційний суд

Вінницький апеляційний суд частково задовольнив апеляційну скаргу вчительки однієї зі шкіл Вінниччини, яку та подала на рішення Гайсинського районного суду. Про це повідомляє пресслужба суду.

Педагогиня просила рішення суду першої інстанції № 148/2355/16-ц скасувати й ухвалити нове – про задоволення позову: зобов’язати матір одного з її учнів спростувати недостовірні відомості про неї, поширені в газетній статті, шляхом публікації офіційного вибачення перед нею. Також вимагала стягнути з відповідачки 50 тисяч гривень моральної шкоди.

У своїй постанові ВАС указав, що відповідачами у справі мають бути автор статті та редакція відповідного засобу масової інформації, яка опублікувала матеріал. Однак особою, яка має відповідати за поширення недостовірної інформації, вчителька назвала лише матір учня.

«Якщо питання про залучення усіх належних відповідачів у справі про захист честі та гідності фізичної особи судом першої інстанції не вирішено, суд відмовляє у позові з цих підстав, а достовірність поширеної інформації, спростування якої є предметом позову, судом не перевіряється», – мотивувала свій висновок апеляційна інстанція.

Вона роз’яснила: не підлягають задоволенню і позовні вимоги щодо стягнення моральної шкоди, які є похідними від вимоги про спростування недостовірної інформації.

Також ВАС змінив рішення районного суду в частині стягнення з позивачки на користь відповідачки витрат на правничу допомогу, зменшивши їх розмір із 30 тисяч гривень до понад 17 з половиною.

Додамо, що заяви відповідачки до директора школи та інтерв’ю журналістам були викликані, на її думку, неприязним ставленням вчительки до її сина та непедагогічні методи роботи. Педагогиня зі звинуваченнями не погодилася і звернулася до суду з позовом про захист честі, гідності, ділової репутації та відшкодування моральної шкоди.

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