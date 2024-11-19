Для кожного регіону України до кінця року розроблять паспорти енергетичної стійкості — Володимир Зеленський

Це вперше в Україні для всіх областей буде опрацьована можливість витримати всі виклики в енергетиці.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для кожного регіону до кінця року розроблять паспорти енергетичної стійкості.

«До кінця року будуть підготовлені паспорти енергетичної стійкості в наших українських регіонах. Це вперше в Україні для всіх областей буде опрацьована можливість витримати всі виклики в енергетиці», - зазначив Глава держави він під час представлення внутрішнього Плану стійкості у Верховній Раді, передає Укрінформ.

За його словами, вже в наступному році почнеться імплементація паспортів з точки зору генерації та електрики. Особлива увага приділятиметься децентралізації генерації.

Говорячи про пріоритетні напрямки розвитку, Президент окреслив ключові завдання.

«Атомна генерація – очевидно наш пріоритет. Щодо газу – плануємо збільшення видобутку, інтеграцію нашої інфраструктури та зберігання газу в європейську енергетичну практику, а також підтримку української газотранспортної системи», - вказав Глава держави.

Зеленський також окреслив подальші перспективи розвитку енергетичного сектору.

«Завдяки своїм можливостям в енергетиці наша країна може бути геополітичним хабом Європи. Звичайно, це більшою мірою стосується часу після цієї війни. Але передумови для цього маємо створити вже зараз», - підкреслив очільник держави.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський представив у Раді План стійкості, він включає 10 пунктів.

Крім того, План стійкості України передбачає, що в Україні буде створено нове Міністерство обʼєднання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.