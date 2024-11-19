Для каждого региона Украины до конца года разработают паспорта энергетической устойчивости - Владимир Зеленский

Это впервые для всех областей будет проработана возможность выдержать все вызовы в энергетике.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для каждого региона до конца года будут разработаны паспорта энергетической устойчивости.

«До конца года будут подготовлены паспорта энергетической устойчивости в наших украинских регионах. Это впервые в Украине для всех областей будет проработана возможность выдержать все вызовы в энергетике», - отметил Глава государства во время представления внутреннего Плана устойчивости в Верховной Раде, передает Укринформ.

По его словам, уже в следующем году начнется имплементация паспортов с точки зрения генерации и электричества.

Говоря о приоритетных направлениях развития, Президент наметил ключевые задачи.

«Атомное поколение – очевидно наш приоритет. Что касается газа – планируем увеличение добычи, интеграцию нашей инфраструктуры и хранение газа в европейскую энергетическую практику, а также поддержку украинской газотранспортной системы», - указал Глава государства.

Зеленский также очертил дальнейшие перспективы развития энергетического сектора.

«Благодаря своим возможностям в энергетике наша страна может быть геополитическим хабом Европы. Конечно, это в большей степени касается времени после этой войны. Но предпосылки для этого должны быть созданы уже сейчас», - подчеркнул глава государства.

Напомним, что Владимир Зеленский представил в Раде План устойчивости, включающий 10 пунктов.

Кроме того, План устойчивости Украины предусматривает, что в Украине будет создано новое Министерство объединения.

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