Сначала справедливый мир, а затем выборы, — Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы в Украине пройдут после окончания военного положения.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выборы в стране будут после достижения справедливого мира. Об этом он сказал в ходе презентации Плана внутренней устойчивости Украины в Верховной Раде.

"Мы все знаем, что Конституция Украины и закон не разрешают проводить выборы в военное время. И никто в мире не требовал и не требует этого от Украины", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что выборы пройдут только после установления справедливого мира.

"Украина сначала нуждается в справедливом мире. А потом украинцы проведут справедливые выборы", - сказал Зеленский.

Напомним, что Владимир Зеленский представил в Раде План устойчивости, включающий 10 пунктов.

Кроме того, План устойчивости Украины предусматривает, что в Украине будет создано новое Министерство объединения.

Зеленский заявил также, что власти не готовят снижение мобилизационного возраста.

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