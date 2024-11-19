Спочатку справедливий мир, а потім вибори, — Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вибори в Україні відбудуться після закінчення воєнного стану.

Президент Володимир Зеленськи повідомив, що вибори в країні будуть після досягнення справедливого миру. Про це він сказав під час презентації Плану внутрішньої стійкості України у Верховній Раді.

"Ми всі знаємо, що Конституція України і закон не дозволяють проводити вибори у воєнний час. І ніхто у світі не вимагав і не вимагає цього від України", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що вибори відбудуться лише після встановлення справедливого миру.

"Україна спочатку потребує справедливого миру. А потім українці проведуть справедливі вибори", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський представив у Раді План стійкості, він включає 10 пунктів.

Крім того, План стійкості України передбачає, що в Україні буде створено нове Міністерство обʼєднання.

Володимир Зеленський також заявив, що влада не готує зниження мобілізаційного віку.

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