У Мінсоцполітики заявили про критично низький рівень народжуваності в Україні

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович під час форуму «Демографічне майбутнє України» заявила про критично низький рівень народжуваності в Україні у 2023-2024 роках.
Зокрема, під час форуму обговорили, як можна створити умови для зростання людського капіталу, які стануть основою сильної України.
У Мінсоцполітики окреслили основні демографічні виклики, які треба подолати:
«Усі ми говоримо про проблему народжуваності. У нас критично низький рівень народжуваності дітей цього і минулого року. Це зрозуміло – війна не найкращий час. Але насправді, чи тільки війна? Чи дружні ми до матерів із дітьми?», – зазначила вона.
Як пише Інтерфакс-Україна, Жолнович порушила питання: створення гнучких робочих місць для матерів із дітьми, обладнання місць для годування дитини в громадських місцях, доступність для пересування з дитячими візочками, і достатньої кількості дитячих садків у країні.
«Ми недружня країна до матерів, і це не тільки через війну», – поскаржилася міністерка.
«Наша стратегія – cтворення країни з такими умовами, з якої не виїжджають громадяни і куди повертаються», - наголосила Оксана Жолнович.
Нагадаємо, що у Верховній Раді подали законопроєкт 12184 про підвищення грошової допомоги для батьків при народженні дитини.
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