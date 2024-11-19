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У Мінсоцполітики заявили про критично низький рівень народжуваності в Україні

16:25, 19 листопада 2024
Оксана Жолнович повідомила про критично низький рівень народжуваності в Україні у 2023-2024 роках.
У Мінсоцполітики заявили про критично низький рівень народжуваності в Україні
Джерело фото: Оксана Жолнович / Facebook
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Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович під час форуму «Демографічне майбутнє України» заявила про критично низький рівень народжуваності в Україні у 2023-2024 роках.

Зокрема, під час форуму обговорили, як можна створити умови для зростання людського капіталу, які стануть основою сильної України.

У Мінсоцполітики окреслили основні демографічні виклики, які треба подолати:

  • Критично низький рівень народжуваності. Потрібно створювати умови, дружні до матерів: від інфраструктури до якісних соціальних послуг.
  • Підтримка людей з інвалідністю. Інклюзивні робочі місця мають бути нормою як у приватному, так і в державному секторі.
  • Активне довголіття. Люди старшого віку повинні залишатися активними членами суспільства через навчання, соціальні програми та можливості для розвитку.

«Усі ми говоримо про проблему народжуваності. У нас критично низький рівень народжуваності дітей цього і минулого року. Це зрозуміло – війна не найкращий час. Але насправді, чи тільки війна? Чи дружні ми до матерів із дітьми?», – зазначила вона.

Як пише Інтерфакс-Україна, Жолнович порушила питання: створення гнучких робочих місць для матерів із дітьми, обладнання місць для годування дитини в громадських місцях, доступність для пересування з дитячими візочками, і достатньої кількості дитячих садків у країні.

«Ми недружня країна до матерів, і це не тільки через війну», – поскаржилася міністерка.

«Наша стратегія – cтворення країни з такими умовами, з якої не виїжджають громадяни і куди повертаються», - наголосила Оксана Жолнович.

Нагадаємо, що у Верховній Раді подали законопроєкт 12184 про підвищення грошової допомоги для батьків при народженні дитини.

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діти Мінсоцполітики

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