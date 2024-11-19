В Україні викрили три схеми ухилення від мобілізації, серед затриманих — посадовці МСЕК

На Київщині, у Львові та Одесі затримано 13 організаторів та учасників оборудок.

Правоохоронці викрили три схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призивного віку. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Так, під час проведення комплексних заходів на Київщині, у Львові та Одесі затримано 13 організаторів та учасників оборудок.

Встановлено, що за хабарі від 1,5 до 12 тисяч доларів вони допомагали ухилянтам «відкосити» від призову на підставі фіктивної інвалідності.

Зазначається, що у Київській області затримано заввідділенням неврології та нейрохірургії однієї з лікарень та її спільника – лікаря-травматолога, які за гроші фальсифікували історії хвороб призовників. Далі фальшивки передавали до центру медико-соціальної експертизи, де клієнтам «підтверджували діагнози» та призначали групу інвалідності.

У Львові підозру отримали колишня голова і троє посадовців міжрайонної МСЕК, які фальсифікували історії хвороб, а потім видавали чоловікам медичні довідки про непридатність до військової служби.

Тим часом в Одесі затримали двох завідувачів відділень міських лікарень та секретаря голови місцевої МСЕК, які продавали військовозобов’язаним фіктивні довідки про інвалідність. До незаконної діяльності підозрювані залучили чотирьох безробітних, які підшукували потенційних клієнтів.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою);

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

Підозрюваним загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.