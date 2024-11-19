Практика судів
  1. В Україні

В Україні викрили три схеми ухилення від мобілізації, серед затриманих — посадовці МСЕК

14:54, 19 листопада 2024
На Київщині, у Львові та Одесі затримано 13 організаторів та учасників оборудок.
В Україні викрили три схеми ухилення від мобілізації, серед затриманих — посадовці МСЕК
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Правоохоронці викрили три схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призивного віку. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Так, під час проведення комплексних заходів на Київщині, у Львові та Одесі затримано 13 організаторів та учасників оборудок.

Встановлено, що за хабарі від 1,5 до 12 тисяч доларів вони допомагали ухилянтам «відкосити» від призову на підставі фіктивної інвалідності.

Зазначається, що у Київській області затримано заввідділенням неврології та нейрохірургії однієї з лікарень та її спільника – лікаря-травматолога, які за гроші фальсифікували історії хвороб призовників. Далі фальшивки передавали до центру медико-соціальної експертизи, де клієнтам «підтверджували діагнози» та призначали групу інвалідності.

У Львові підозру отримали колишня голова і троє посадовців міжрайонної МСЕК, які фальсифікували історії хвороб, а потім видавали чоловікам медичні довідки про непридатність до військової служби.

Тим часом в Одесі затримали двох завідувачів відділень міських лікарень та секретаря голови місцевої МСЕК, які продавали військовозобов’язаним фіктивні довідки про інвалідність. До незаконної діяльності підозрювані залучили чотирьох безробітних, які підшукували потенційних клієнтів.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);
  • ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

Підозрюваним загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

мобілізація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Володимир Зеленський анонсував для українців до 25 років систему контрактів на військову службу і спрощення кадрового просування

Президент Володимир Зеленський зазначив, що зниження мобілізаційного віку не готується, але для громадян до 25 років буде діяти система контрактів, а також планується запровадити кадрове просування без прив’язки звань до посад.

Парламент затвердив кошторис Верховної Ради на 2025 рік – норма витрат на одного депутата складатиме 2,28 млн грн на рік

Обсяг фінансування на оплату праці народних депутатів та їх помічників-консультантів в 2025 році зросте на 26,2%, але посадові оклади депутатів не зміняться.

2,2 трлн грн на військові видатки – Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет на 2025 рік

Мінімальна зарплата та прожитковий мінімум залишаться на рівні 2024 року.

Підвищення податків, готовність до підвищення ПДВ, створення нового вищого суду – у МВФ назвали умови для продовження підтримки України

Прийняття податкового пакету є обов’язковою вимогою для продовження фінансування України від МВФ, і органи влади повинні бути готовими до підвищення основної ставки ПДВ – МВФ.

Верховна Рада розгляне законопроект Кабміну про скасування спецпенсій прокурорів по інвалідності

Скасовується можливість призначення прокурорам, визнаним особами з інвалідністю I або II групи, пенсії по інвалідності на особливих умовах за законом про прокуратуру, та передбачається, що прокурорам, яким встановлено стійке обмеження працездатності, здійснюються страхові виплати на загальних умовах.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Стефанів
    Тетяна Стефанів
    суддя Господарського суду Івано-Франківської області
  • Олена Дембіцька
    Олена Дембіцька
    суддя Чернівецького апеляційного суду