Практика судів
  1. В Україні

Держпраці роз’снює, хто має право на страхові виплати в разі смерті потерпілого

18:13, 19 листопада 2024
У випадку смерті потерпілого право на отримання щомісячних страхових виплат мають непрацездатні особи, що перебували на його утриманні або мали право на таке утримання на момент його смерті.
Держпраці роз’снює, хто має право на страхові виплати в разі смерті потерпілого
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Управління інспекційної діяльності у Запорізькій області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці розповідає,  хто має право на страхові виплати в разі смерті потерпілого.

В разі смерті потерпілого право на одержання щомісячних страхових виплат мають непрацездатні особи, які перебували на утриманні померлого або мали на день його смерті право на одержання від нього утримання.

Такими непрацездатними особами є:

  • діти, які не досягли 16 років; діти з 16 до 18 років, які не працюють, або старші за цей вік, але через вади фізичного або розумового розвитку самі не спроможні заробляти; діти, які є учнями, студентами (курсантами, слухачами, стажистами) денної форми навчання, – до закінчення навчання, але не більше ніж до досягнення ними 23 років;
  • особи, які досягли пенсійного віку, передбаченого ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», якщо вони не працюють;
  • особи з інвалідністю – члени сім’ї потерпілого на час інвалідності;
  • неповнолітні діти, на утримання яких померлий виплачував або був зобов’язаний виплачувати аліменти;
  • непрацездатні особи, які не перебували на утриманні померлого, але мають на це право.

Право на одержання страхових виплат у разі смерті потерпілого мають також дитина померлого, яка народилася не пізніше ніж через 10 місяців після його смерті, дружина, чоловік або один із батьків померлого чи інший член сім’ї, якщо він не працює та доглядає дітей, братів, сестер або онуків потерпілого, які не досягли восьмирічного віку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Держпраці

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Володимир Зеленський анонсував перезапуск дипломатичної служби і зміни у посольствах

«До кінця року будуть проведені заміни в корпусі послів України, особливу увагу приділяємо державам G7+», зазначив Володимир Зеленський у своєму виступі в парламенті.

Кандидати на посади членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів по квоті Омбудсмана: відомі претенденти

На посади членів КДКП претендують колишня голова Конкурсної комісії з обрання керівника САП, адвокат та земляк Дмитра Лубінця.

Володимир Зеленський анонсував для українців до 25 років систему контрактів на військову службу і спрощення кадрового просування

Президент Володимир Зеленський зазначив, що зниження мобілізаційного віку не готується, але для громадян до 25 років буде діяти система контрактів, а також планується запровадити кадрове просування без прив’язки звань до посад.

Парламент затвердив кошторис Верховної Ради на 2025 рік – норма витрат на одного депутата складатиме 2,28 млн грн на рік

Обсяг фінансування на оплату праці народних депутатів та їх помічників-консультантів в 2025 році зросте на 26,2%, але посадові оклади депутатів не зміняться.

Підвищення податків, готовність до підвищення ПДВ, створення нового вищого суду – у МВФ назвали умови для продовження підтримки України

Прийняття податкового пакету є обов’язковою вимогою для продовження фінансування України від МВФ, і органи влади повинні бути готовими до підвищення основної ставки ПДВ – МВФ.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Стефанів
    Тетяна Стефанів
    суддя Господарського суду Івано-Франківської області
  • Олена Дембіцька
    Олена Дембіцька
    суддя Чернівецького апеляційного суду