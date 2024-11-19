Гоструда разъясняет, кто имеет право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего

Управление инспекционной деятельности в Запорожской области Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда рассказывает, кто имеет право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.
В случае смерти потерпевшего право на получение ежемесячных страховых выплат имеют нетрудоспособные лица, находившиеся на содержании умершего или на день его смерти право на получение от него содержания.
Такими нетрудоспособными лицами являются:
Право на получение страховых выплат в случае смерти потерпевшего имеют также ребенок умершего, родившийся не позднее чем через 10 месяцев после его смерти, жена, муж или один из родителей умершего или другой член семьи, если он не работает и ухаживает за детьми, братьями , сестер или внуков потерпевшего, не достигших восьмилетнего возраста.
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