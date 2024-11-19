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В Украине разоблачили три схемы уклонения от мобилизации, среди задержанных — чиновники МСЭК

14:54, 19 ноября 2024
В Киевской области, во Львове и Одессе задержаны 13 организаторов и участников сделок.
В Украине разоблачили три схемы уклонения от мобилизации, среди задержанных — чиновники МСЭК
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Правоохранители разоблачили три схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Так, во время проведения комплексных мероприятий в Киевской области, во Львове и Одессе задержаны 13 организаторов и участников сделок.

Установлено, что за взятки от 1,5 до 12 тысяч долларов они помогали уклоняющимся «откосить» от призыва на основании фиктивной инвалидности.

Отмечается, что в Киевской области задержан завотделением неврологии и нейрохирургии одной из больниц и ее сообщника - врача-травматолога, которые за деньги фальсифицировали истории болезней призывников. Затем фальшивки передавали в центр медико-социальной экспертизы, где клиентам «подтверждали диагнозы» и назначали группу инвалидности.

Во Львове подозрение получили бывший глава и трое должностных лиц межрайонной МСЭК, которые фальсифицировали истории болезней, а затем выдавали мужчинам медицинские справки о непригодности к военной службе.

Тем временем в Одессе задержали двух заведующих отделениями городских больниц и секретаря главы местной МСЭК, которые продавали военнообязанным фиктивные справки об инвалидности. К незаконной деятельности подозреваемые привлекли четырех безработных, которые подыскивали потенциальных клиентов.

Все задержанные сообщены о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований);
  • ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
  • ч. 1 ст. 366 (служебный подлог).

Подозреваемым грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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мобилизация

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