В Украине разоблачили три схемы уклонения от мобилизации, среди задержанных — чиновники МСЭК

Правоохранители разоблачили три схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Так, во время проведения комплексных мероприятий в Киевской области, во Львове и Одессе задержаны 13 организаторов и участников сделок.
Установлено, что за взятки от 1,5 до 12 тысяч долларов они помогали уклоняющимся «откосить» от призыва на основании фиктивной инвалидности.
Отмечается, что в Киевской области задержан завотделением неврологии и нейрохирургии одной из больниц и ее сообщника - врача-травматолога, которые за деньги фальсифицировали истории болезней призывников. Затем фальшивки передавали в центр медико-социальной экспертизы, где клиентам «подтверждали диагнозы» и назначали группу инвалидности.
Во Львове подозрение получили бывший глава и трое должностных лиц межрайонной МСЭК, которые фальсифицировали истории болезней, а затем выдавали мужчинам медицинские справки о непригодности к военной службе.
Тем временем в Одессе задержали двух заведующих отделениями городских больниц и секретаря главы местной МСЭК, которые продавали военнообязанным фиктивные справки об инвалидности. К незаконной деятельности подозреваемые привлекли четырех безработных, которые подыскивали потенциальных клиентов.
Все задержанные сообщены о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
Подозреваемым грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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