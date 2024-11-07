У Раді хочуть прив'язати виплати при народженні дитини до прожиткового мінімуму

Ініціатор законопроєкту пропонує прив'язати виплати до прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку.

Колаж: sud.ua

У Верховній Рада подали законопроєкт 12184 про підвищення грошової допомоги для батьків при народженні дитини.

Автор документу пропонує прив'язати виплати до прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку. Ініціатива передбачає, що допомога при народженні першої та кожної наступної дитини призначається у сумі, кратній 105 розмірам прожиткового мінімуму на дитину. Одноразова виплата складає 25 прожиткових мінімумів, а решта допомоги виплачується протягом 3 років рівними частинами.

Станом на цей рік прожитковий мінімум на дитину до 6 років – 2 563 грн.

Відповідно загальна сума, яка складається з 105 прожиткових мінімумів – 269 115 грн.

Одноразова виплата 25 прожиткових мінімумів – 64 075 грн.

Щомісячні виплати (протягом 36 місяців) по 5 688 грн на місяць.

Як писала «Судово-юридична газета», раніше у Верховній Раді реєстрували законопроєкт 11072 про внесення змін до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» щодо розміру допомоги при народженні (усиновленні) дитини та встановлення державної допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Проєктом закону, зокрема, пропонували збільшити розміру державної допомоги при народженні (усиновленні) дитини.

Законопроєктом передбачено, що допомога при народженні дитини нараховується виходячи з розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, установленого на день народження дитини.

Допомога при народженні дитини надається у сумі, кратній 150 розмірам прожиткового мінімуму, – на першу дитину;

кратній 100 розмірам прожиткового мінімуму, – на другу дитину;

кратній 50 розмірам прожиткового мінімуму, – на третю і кожну наступну дитину.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.