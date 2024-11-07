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В Раде хотят привязать выплаты при рождении ребенка к прожиточному минимуму

19:51, 7 ноября 2024
Инициатор законопроекта предлагает привязать выплаты к прожиточному минимуму для детей соответствующего возраста.
В Раде хотят привязать выплаты при рождении ребенка к прожиточному минимуму
Коллаж: sud.ua
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В Верховную Раду подали законопроект 12184 о повышении денежной помощи для родителей при рождении ребенка.

Автор документа предлагает привязать выплаты к прожиточному минимуму для детей соответствующего возраста. Инициатива предусматривает, что помощь при рождении первого и каждого последующего ребенка назначается в сумме, кратной 105 размерам прожиточного минимума на ребенка. Единовременная выплата составляет 25 прожиточных минимумов, а остальная помощь выплачивается в течение 3 лет равными частями.

По состоянию на этот год прожиточный минимум на ребенка до 6 лет – 2 563 грн.

Соответственно общая сумма, состоящая из 105 прожиточных минимумов – 269 115 грн.

Единовременная выплата 25 прожиточных минимумов – 64 075 грн.

Ежемесячные выплаты (в течение 36 месяцев) по 5 688 грн в месяц.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде регистрировали законопроект № 11072 о внесении изменений в Закон Украины «О государственной помощи семьям с детьми» о размере помощи при рождении (усыновлении) ребенка и установлении государственной помощи по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Проектом закона, в частности, предлагал увеличить размер государственной помощи при рождении (усыновлении) ребенка.

Законопроектом предусмотрено, что помощь при рождении ребенка начисляется исходя из размера прожиточного минимума для детей младше шести лет, установленного на день рождения ребенка.

Помощь при рождении ребенка оказывается на сумму, кратную 150 размерам прожиточного минимума, – на первого ребенка;

кратную 100 размерам прожиточного минимума – на второго ребенка;

кратную 50 размерам прожиточного минимума, – на третьего и каждого последующего ребенка.

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