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В Минсоцполитики заявили о критически низком уровне рождаемости в Украине

16:25, 19 ноября 2024
Оксана Жолнович сообщила о критически низком уровне рождаемости в Украине в 2023-2024 годах.
В Минсоцполитики заявили о критически низком уровне рождаемости в Украине
Источник фото: Оксана Жолнович / Facebook
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Министр социальной политики Оксана Жолнович во время форума «Демографическое будущее Украины» заявила о критически низком уровне рождаемости в Украине в 2023-2024 годах.

В частности, на форуме обсудили, как можно создать условия для роста человеческого капитала, которые станут основой сильной Украины.

В Минсоцполитики обозначили основные демографические вызовы, которые следует преодолеть:

  • Критически низкий уровень рождаемости. Нужно создавать условия, дружественные с матерями: от инфраструктуры до качественных социальных услуг.
  • Поддержка людей с инвалидностью. Инклюзивные рабочие места должны быть нормой как в частном, так и государственном секторе.
  • Активное долголетие. Люди постарше должны оставаться активными членами общества через обучение, социальные программы и возможности для развития.

«Все мы говорим о проблеме рождаемости. У нас критически низкий уровень рождаемости детей в этом и в прошлом году. Это понятно – война не самое лучшее время. Но на самом ли деле, только ли война? Дружественны ли мы к матерям с детьми?», – отметила она.

Как пишет Интерфакс-Украина, Жолнович поднял вопрос: создания гибких рабочих мест для матерей с детьми, оборудования мест для кормления ребенка в общественных местах, доступность для передвижения с детскими колясками и достаточного количества детских садов в стране.

«Мы недружественная страна к матерям, и это не только из-за войны», – пожаловалась министр.

«Наша стратегия - создание страны с такими условиями, из которой не выезжают граждане и куда возвращаются», - подчеркнула Оксана Жолнович.

Напомним, в Верховную Раду подали законопроект 12184 о повышении денежной помощи для родителей при рождении ребенка.

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дети Минсоцполитики

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