Апелляционный суд изменил мотивацию решения районного суда о защите деловой репутации учительницы — детали дела

Учительница обратилась в суд с требованием заставить мать одного из ее учеников опровергнуть ложную информацию, опубликованную в газетном материале, путем публикации официального извинения перед ней.

Винницкий апелляционный суд частично удовлетворил апелляционную жалобу учительницы одной из школ Винницкой области, которую и подала на решение Гайсинского районного суда. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Педагог просила решение суда первой инстанции № 148/2355/16-ц отменить и принять новое об удовлетворении иска: обязать мать одного из ее учеников опровергнуть недостоверные сведения о ней, распространенные в газетной статье, путем публикации официального извинения перед ней. Также требовала взыскать с ответчицы 50 тысяч гривен морального ущерба.

В своем постановлении ВАС указал, что ответчиками по делу должны стать автор статьи и редакция соответствующего средства массовой информации, опубликовавшей материал. Однако лицом, отвечающим за распространение недостоверной информации, учительница назвала только мать ученика.

"Если вопрос о привлечении всех надлежащих ответчиков по делу о защите чести и достоинства физического лица судом первой инстанции не решен, суд отказывает в иске по этим основаниям, а достоверность распространенной информации, опровержение которой является предметом иска, судом не проверяется", - мотивировала свой вывод апелляционная инстанция.

Она разъяснила: не подлежат удовлетворению и исковые требования по взысканию морального вреда, производные от требования об опровержении недостоверной информации.

Также ВАС изменил решение районного суда в части взыскания с истицы в пользу ответчицы расходов на юридическую помощь, уменьшив их размер с 30 тысяч гривен до более 17 с половиной.

Добавим, что заявления ответчицы директору школы и интервью журналистам были вызваны, по ее мнению, неприязненным отношением учительницы к ее сыну и непедагогические методы работы. Педагог с обвинениями не согласилась и обратилась в суд с иском о защите чести, достоинства, деловой репутации и возмещении морального вреда.

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