ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей в Соломенский райсуд Киева

Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что назначила вопрос о внесении командировочного представления (временный перевод) для осуществления правосудия в Соломенский районный суд города Киева 4 судей.
Рассмотрение вопроса пройдет 11 декабря в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
Судья, который намеревался быть командирован в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию свои документы.
Ранее сообщалось, что ВККС рекомендовала перевести судью в Западный апелляционный хозяйственный суд без конкурса.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.