ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей в Соломенский райсуд Киева

11 декабря Комиссия рассмотрит вопрос о внесении представления о командировке 4 судей в Соломенский районный суд города Киева.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что назначила вопрос о внесении командировочного представления (временный перевод) для осуществления правосудия в Соломенский районный суд города Киева 4 судей.

Рассмотрение вопроса пройдет 11 декабря в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Судья, который намеревался быть командирован в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию свои документы.

Ранее сообщалось, что ВККС рекомендовала перевести судью в Западный апелляционный хозяйственный суд без конкурса.

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