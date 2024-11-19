У 2025 році всі українські школярі харчуватимуться безкоштовно, — Президент

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів забезпечити безкоштовне харчування для всіх учнів шкіл. Про це Глава держави розповів під час виступу у Верховній Раді, представляючи План стійкості.
«окрема, цьогоріч ми запровадили для всіх наших українських діточок із 1-го до 4-го класу школи безплатне харчування. Я доручив уряду забезпечити в наступному році безплатне харчування для всіх наших українських школярів. Це важливо зробити», – наголосив він.
Під час виступу Президент також анонсував старт у 2025 році Програми підтримки освіти для дітей ветеранів.
Також, за його словами, цього року вже 2200 українських ветеранів здобули нову освіту у центрах професійно-технічної підготовки.
Як повідомлялося, в Україні для учні початкових класів запровадили безоплатне харчування.
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