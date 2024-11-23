На Киевщине 22-летний водитель наехал на женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода

Женщина попала в больницу в результате ДТП.

Полиция Киевщины расследует обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на улице в поселке Глеваха, Фастовский район. Об этом сообщила полиция Киевской области.

По предварительной информации, 22-летний водитель Renault наехал на женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте. В результате аварии пострадала местная жительница, которую с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту ДТП (ч. 1 ст. 286 УК Украины).

Полиция призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и внимательно относиться к скоростному режиму. Пешеходов просят использовать световозвращающие элементы одежды, особенно в темное время суток, чтобы предотвратить несчастные случаи.

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