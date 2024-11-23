На Київщині 22-річний водій наїхав на жінку, яка переходила дорогу поза пішохідним переходом

Жінка потрапила в лікарню в результаті ДТП.

Поліція Київщини розслідує обставини дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася на вулиці в селищі Глеваха, Фастівський район. Про це повідомила поліція Київської області.

За попередньою інформацією, 22-річний водій Renault наїхав на жінку, яка переходила дорогу в невстановленому місці. Внаслідок аварії постраждала місцева мешканка, яку з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом ДТП (ч. 1 ст. 286 КК України).

Поліція закликає водіїв дотримуватись правил дорожнього руху та уважно ставитися до швидкісного режиму. Пішоходів просять використовувати світлоповертальні елементи одягу, особливо в темну пору доби, щоб запобігти нещасним випадкам.

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