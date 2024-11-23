Практика судів
  1. В Україні

На Київщині 22-річний водій наїхав на жінку, яка переходила дорогу поза пішохідним переходом

23:30, 23 листопада 2024
Жінка потрапила в лікарню в результаті ДТП.
На Київщині 22-річний водій наїхав на жінку, яка переходила дорогу поза пішохідним переходом
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Поліція Київщини розслідує обставини дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася на вулиці в селищі Глеваха, Фастівський район. Про це повідомила поліція Київської області.

За попередньою інформацією, 22-річний водій Renault наїхав на жінку, яка переходила дорогу в невстановленому місці. Внаслідок аварії постраждала місцева мешканка, яку з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом ДТП (ч. 1 ст. 286 КК України).

Поліція закликає водіїв дотримуватись правил дорожнього руху та уважно ставитися до швидкісного режиму. Пішоходів просять використовувати світлоповертальні елементи одягу, особливо в темну пору доби, щоб запобігти нещасним випадкам.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ДТП Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
МВФ чекає, що Україна прискориться з призначенням очільників Бюро економічної безпеки та Митної служби за участі міжнародних експертів

Україна повинна створити Вищий суд з питань публічно-правових спорів за участі міжнародних експертів, а також призначити керівництво БЕБ і Державної митної служби за участі міжнародних експертів, щоб отримати гроші від МВФ.

Роботодавців зобов’яжуть запровадити у себе служби охорони психічного здоров’я та створять орган для контролю – Рада схвалила законопроект

Крім того, в Україні створять ще один орган – Нацкомісію з психічного здоров’я, який буде фінансуватися, у тому числі, з бюджету.

Верховна Рада схвалила законопроект про створення Державного реєстру військовослужбовців і присвоєння військовим Military ID

У кожного військовослужбовця буде унікальний ідентифікатор Military ID.

Знімати арешт з рахунків планують автоматично – Верховна Рада схвалила законопроект про цифровізацію виконавчого провадження

Прийнятий за основу законопроект передбачає автоматичне зняття арешту з рахунку після здійснення платежу за сигналом платіжної системи.

Повинні повернутися з СЗЧ не пізніше 1 січня 2025 року: ухвалено закон про умови продовження служби військовими, які самовільно залишили військові частини

Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ, встановили умови повернення на службу.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Кунець
    Олена Кунець
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Юлія Бойченко
    Юлія Бойченко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду