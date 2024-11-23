Spotify назвав трек, який найшвидше сягнув мільярда прослуховувань

Трек був випущений у серпні як самостійний сингл і миттєво став хітом.

Спільна пісня американських співачки Леді Гаги та співака Бруно Марса «Die With a Smile» («Померти із усмішкою») набрала 1 мільярд прослуховувань за три місяці, встановивши рекорд на стримінговому сервісі Spotify. Про це повідомили сторінці сервісу в одній із соцмереж.

Новий рекорд за швидкістю набору прослуховувань на Spotify композиція встановила 20 листопада.

За інформацією The Variety, трек був випущений у серпні як самостійний сингл і миттєво став хітом, дебютувавши під №3 у хіт-параді Billboard Hot 100. Пісня також має дві інші версії – «Live in Las Vegas» та акустичну версію.

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