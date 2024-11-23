Ожеледиця на дорогах – Укргідрометцентр попереджає про небезпечні метеорологічні явища

Укргідрометцентр попереджає про ожеледицю на дорогах 24 листопада.

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У неділю, 24 листопада, в низці областей України очікуються несприятливі погодні умови, які можуть ускладнити рух транспорту.

За даними Укргідрометцентру, ожеледиця спостерігатиметься на дорогах західних, північних (крім Сумської), східних областей, а також Вінниччини. Попередження відповідає I рівню небезпечності (жовтий).

Водіїв і пішоходів закликають бути обережними, дотримуватися правил дорожнього руху та враховувати можливі затримки через слизьке покриття.

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