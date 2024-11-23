Гололедица на дорогах – Укргидрометцентр предупреждает об опасных метеорологических явлениях

Укргидрометцентр предупреждает о гололедице на дорогах 24 ноября.

В воскресенье, 24 ноября, в ряде областей Украины ожидаются неблагоприятные погодные условия, которые могут осложнить движение транспорта.

По данным Укргидрометцентра, гололедица будет наблюдаться на дорогах западных, северных (кроме Сумской), восточных областей, а также Винницкой области. Предупреждение соответствует I уровню опасности (желтый).

Водителей и пешеходов призывают быть осторожными, соблюдать правила дорожного движения и учитывать возможные задержки из-за скользкого покрытия.

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