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В Минздраве ответили, кто со статусом инвалидности и когда должен пройти повторный осмотр

21:29, 23 ноября 2024
Кому или при каких условиях можно не проходить оценивание в рамках повторного осмотра.
В Минздраве ответили, кто со статусом инвалидности и когда должен пройти повторный осмотр
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Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», Парламент принял в первом чтении законопроект 12178, в котором прописана концепция реформирования медико-социальных экспертных комиссий. Как отметил народный депутат и председатель парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, законопроект предусматривает ликвидацию всех МСЭК с 1 января 2025 года.

«Вместо них заработают экспертные комиссии в кластерных и сверхкластерных больницах, которые будут проводить оценку в соответствии с критериями Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья», - уточнил парламентарий.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что нужно знать о повторном смотре людям с инвалидностью.

Так, там объясняют, что документы, выданные МСЭК, остаются в силе, а вместе с ними – все права, выплаты, льготы, отсрочки и социальные услуги. Если статус пожизненный, оценивание не нужно проходить.

Если ваш осмотр должен состояться в первой половине 2025 года – срок автоматически продлен на 6 месяцев с даты введения оценки повседневного функционирования, то есть до 30.06.2025.

Пропустившие осмотр по уважительным причинам должны пройти повторный осмотр до:

  • 1 ноября 2025 – мужчины 25-60 лет с 2 или 3 группой.
  • 1 апреля 2026 – все остальные категории.

Кому или при каких условиях можно не проходить оценку в рамках повторного осмотра?

  • Людям с уже установленным пожизненным статусом лица с инвалидностью.
  • Людям с уже установленным пожизненным статусом личности с инвалидностью.
  • Людям с тяжелыми нарушениями здоровья (онкология, полная слепота, потеря конечностей и т.п.).
  • Находящимся в зоне боевых действий или на временно оккупированных территориях.
  • Военным и правоохранителям, проходящим военную службу – до завершения службы.

Как все будет работать?

Вместо МСЭК ваше дело будет рассматривать экспертная команда в больнице.

Лечащий врач сформирует направление и дело в экспертную команду в электронной системе. Оценка будет проходить по новым правилам: электронные дела и документы, удобные места проведения оценки, меньше бюрократии.

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Минздрав МСЕК инвалидность

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