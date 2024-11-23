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Четверо мужчин пытались за $40 тысяч «арендовать» лодку, чтобы переплыть Тису

22:29, 23 ноября 2024
По 10 тысяч долларов заплатил каждый уклонист за резиновую лодку, однако их задержали пограничники.
Четверо мужчин пытались за $40 тысяч «арендовать» лодку, чтобы переплыть Тису
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Четверо мужчин попытались нелегально переплыть реку Тиса, чтобы покинуть Украину, заплатив организатору «безопасного маршрута» по 10 тысяч долларов каждый. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Нарушителей задержали пограничники вблизи украинско-венгерской границы. Рискуя жизнью на полноводной реке, мужчины пытались воспользоваться резиновой лодкой для пересечения границы.

Теперь на задержанных ждут административные протоколы и ответственность за нарушение закона. В ГПСУ в очередной раз напоминают об опасности таких попыток и их правовых последствиях.

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пограничники

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