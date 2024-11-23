Четверо мужчин пытались за $40 тысяч «арендовать» лодку, чтобы переплыть Тису

По 10 тысяч долларов заплатил каждый уклонист за резиновую лодку, однако их задержали пограничники.

Четверо мужчин попытались нелегально переплыть реку Тиса, чтобы покинуть Украину, заплатив организатору «безопасного маршрута» по 10 тысяч долларов каждый. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Нарушителей задержали пограничники вблизи украинско-венгерской границы. Рискуя жизнью на полноводной реке, мужчины пытались воспользоваться резиновой лодкой для пересечения границы.

Теперь на задержанных ждут административные протоколы и ответственность за нарушение закона. В ГПСУ в очередной раз напоминают об опасности таких попыток и их правовых последствиях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.