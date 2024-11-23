Какие средние зарплаты украинцев – данные Пенсионного фонда

Средняя зарплата для исчисления пенсий выросла до 18 тысяч гривен – ПФУ.

Пенсионный фонд Украины обнародовал отчет о средней заработной плате, с которой уплачиваются страховые взносы и которая используется для исчисления пенсий. Данные охватывают все кварталы 2024 года и демонстрируют постепенный рост этого показателя в течение года.

Согласно информации ПФУ, в III квартале 2024 года средняя зарплата составляла:

июль - 17 346,90 грн,

август - 17 001,36 грн,

сентябрь - 18 020,86 грн.

Особенно заметным был рост в сентябре, когда показатель увеличился более чем на тысячу гривен по сравнению с предыдущим месяцем.

Во II квартале средняя зарплата также демонстрировала рост:

апрель - 16 847,98 грн,

май - 17 178,87 грн,

июнь - 18 806,63 грн.

Для сравнения, в I квартале 2024 года показатели были ниже:

январь - 14 974,56 грн,

февраль - 15 267,60 грн,

март - 15 433,98 грн.

В течение года средняя заработная плата, которая учитывается для расчета пенсий, выросла с 14 974,56 грн в январе до 18 020,86 грн в сентябре. Это свидетельствует о положительной динамике доходов, влияющих на пенсионные начисления.

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