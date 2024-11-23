Какие средние зарплаты украинцев – данные Пенсионного фонда

Пенсионный фонд Украины обнародовал отчет о средней заработной плате, с которой уплачиваются страховые взносы и которая используется для исчисления пенсий. Данные охватывают все кварталы 2024 года и демонстрируют постепенный рост этого показателя в течение года.
Согласно информации ПФУ, в III квартале 2024 года средняя зарплата составляла:
Особенно заметным был рост в сентябре, когда показатель увеличился более чем на тысячу гривен по сравнению с предыдущим месяцем.
Во II квартале средняя зарплата также демонстрировала рост:
Для сравнения, в I квартале 2024 года показатели были ниже:
В течение года средняя заработная плата, которая учитывается для расчета пенсий, выросла с 14 974,56 грн в январе до 18 020,86 грн в сентябре. Это свидетельствует о положительной динамике доходов, влияющих на пенсионные начисления.
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