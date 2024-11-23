Які середні зарплати українців — дані Пенсійного фонду

Середня зарплата для обчислення пенсій зросла до 18 тисяч гривень – ПФУ.

Пенсійний фонд України оприлюднив звіт про середню заробітну плату, з якої сплачуються страхові внески та яка використовується для обчислення пенсій. Дані охоплюють усі квартали 2024 року та демонструють поступове зростання цього показника протягом року.

Згідно з інформацією ПФУ, у III кварталі 2024 року середня зарплата становила:

липень — 17 346,90 грн,

серпень — 17 001,36 грн,

вересень — 18 020,86 грн.

Особливо помітним було зростання у вересні, коли показник збільшився більш ніж на тисячу гривень порівняно з попереднім місяцем.

У II кварталі середня зарплата також демонструвала зростання:

квітень — 16 847,98 грн,

травень — 17 178,87 грн,

червень — 18 806,63 грн.

Для порівняння, у I кварталі 2024 року показники були нижчими:

січень — 14 974,56 грн,

лютий — 15 267,60 грн,

березень — 15 433,98 грн.

Протягом року середня заробітна плата, яка враховується для розрахунку пенсій, зросла з 14 974,56 грн у січні до 18 020,86 грн у вересні. Це свідчить про позитивну динаміку доходів, які впливають на пенсійні нарахування.

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