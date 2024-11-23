Які середні зарплати українців — дані Пенсійного фонду

Пенсійний фонд України оприлюднив звіт про середню заробітну плату, з якої сплачуються страхові внески та яка використовується для обчислення пенсій. Дані охоплюють усі квартали 2024 року та демонструють поступове зростання цього показника протягом року.
Згідно з інформацією ПФУ, у III кварталі 2024 року середня зарплата становила:
Особливо помітним було зростання у вересні, коли показник збільшився більш ніж на тисячу гривень порівняно з попереднім місяцем.
У II кварталі середня зарплата також демонструвала зростання:
Для порівняння, у I кварталі 2024 року показники були нижчими:
Протягом року середня заробітна плата, яка враховується для розрахунку пенсій, зросла з 14 974,56 грн у січні до 18 020,86 грн у вересні. Це свідчить про позитивну динаміку доходів, які впливають на пенсійні нарахування.
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