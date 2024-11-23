У 2027 році роботи воюватимуть з людьми, і це вже не фантастика, а реальність – Залужний

До 2027 року світ побачить нові обличчя танків, ракет та тактик – прогноз Залужного.

Посол України у Великій Британії та екс-головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час виступу на церемонії нагородження «УП-100» наголосив, що сучасні війни визначатимуться не лише дронами чи роботами, а цілими технологічними системами. Він підкреслив важливість впливу штучного інтелекту та змін, які цей прогрес приносить у військову сферу.

«Сьогоднішньою новою зброєю є не просто БПЛА, або як ми їх більш ширше називаємо, роботи, ні. Це технології. Тому що це і інший зв’язок, інша розвідка, інші відносини до космосу, врешті решт зовсім інша система управління, яка тягне за собою зміну доктрин застосування відповідно у свою чергу зміну до підготовки, а виробництво, а наукове супроводження, а підготовка кадрів. І все це величезний системний процес, який можемо назвати одним словом – технології», – зазначив Залужний.

За словами Залужного, майбутнє війни залежить від розвитку ШІ, який вже зараз набуває ключового значення.

«На сьогоднішній день, я вважаю, ми бачимо, що головним у цьому протистоянні буде мабуть штучний інтелект. Він буде перший, який буде відвойовувати собі життя. Величезна проблема пов’язана з тим, що по-перше, це правда, те показували нам у фільмах в 1990-х роках (ред. – мова йде про фільм «Термінатор»). Правда в тому, що машини почали воювати з людьми. І зараз це вже не смішно, а виглядає абсолютно реалістичним», – сказав він.

Він також наголосив, що використання ШІ потребує чітких етичних і правових меж:

Психологи мають визначити, у яких сферах використання ШІ є небезпечним для людських емоцій.

Юристи повинні розробити правові механізми для захисту людства від впливу технологій.

Інженери та технічні спеціалісти – створити надійну систему захисту від неконтрольованого впровадження ШІ.

Залужний прогнозує, що до 2027 року розвиток ШІ та військових технологій досягне своєї пікової точки.

«За моїми підрахунками, десь в 2027-му році нинішній розвиток технології ШІ зупиниться. Скажімо так, буде зрозуміло нові обрис танка, нові обрис ракет тощо, які у найближчі 100 років будуть просто видозмінюватися, ставатимуть більш точні, дешевші і так далі», – заявив він.

На думку Залужного, майбутні конфлікти, ймовірно, не будуть зосереджені на широкомасштабних наступах. Натомість провідною стане тактика «ізмору» – виснаження противника шляхом дистанційного впливу: економічного руйнування, залякування населення, тиску, який змусить противника до капітуляції.

«У 2027-му році цей технологічний ривок завершиться, і тоді сторони зможуть накопичувати нову зброю як для нападу, так і для захисту. Зброя ця буде абсолютно безжалісна», – підсумував Залужний.

Нагадаємо, у Китаї створили робота-поліцейського зі ШІ, який автономно ловить злочинців (відео).

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