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У Китаї створили робота-поліцейського зі ШІ, який автономно ловить злочинців, відео

17:58, 14 жовтня 2024
Робот має функції стеження, бою, захоплення.
У Китаї створили робота-поліцейського зі ШІ, який автономно ловить злочинців, відео
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Китайські вчені із Чжецзянського університету розробили робота-поліцейського зі ШІ, який автономно ловить злочинців. Робот RTG має сферичну форму та може атакувати зі швидкістю 35 км/г. 

Робот має функції стеження, бою, захоплення. Витримує удари, не перекидається, завжди стабілізується. Розумний алгоритм дозволяє переслідувати ціль за будь-яких умов.

Він також не потребує карт чи навігацій, вміє сам коригувати траєкторію. На суші робот котиться, а у воді рухається за допомогою гвинта. 

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