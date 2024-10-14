В Китае создали робота-полицейского с ИИ, автономно ловящего преступников, видео

Робот имеет функции слежения, боя, захвата.

Китайские ученые из Чжэцзянского университета разработали работа-полицейского с ИИ, автономно ловящего преступников. Робот RTG имеет сферическую форму и может атаковать со скоростью 35 км/ч.

Робот имеет функции слежения, боя, захвата. Выдерживает удары, не опрокидывается, всегда стабилизируется. Разумный алгоритм позволяет преследовать цель в любых условиях.

Он также не нуждается в картах или навигациях, умеет сам корректировать траекторию. На суше робот катится, а в воде двигается с помощью винта.

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