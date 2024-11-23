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В 2027 году роботы будут воевать с людьми, и это уже не фантастика, а реальность – Залужный

15:45, 23 ноября 2024
К 2027 году мир увидит новые лица танков, ракет и тактик – прогноз Залужного.
В 2027 году роботы будут воевать с людьми, и это уже не фантастика, а реальность – Залужный
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Посол Украины в Великобритании и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время выступления на церемонии награждения «УП-100» отметил, что современные войны будут определяться не только дронами или роботами, а целыми технологическими системами. Он подчеркнул важность влияния искусственного интеллекта и изменений, которые этот прогресс приносит в военную сферу.

«Сегодняшним новым оружием является не просто БПЛА, или как мы их более широко называем, роботы, нет. Это технологии.  Потому что это и другая связь, другая разведка, другие отношения к космосу, в конце концов совсем другая система управления, которая влечет за собой изменение доктрин применения соответственно в свою очередь изменение к подготовке, а производство, а научное сопровождение, а подготовка кадров. И все это огромный системный процесс, который можем назвать одним словом - технологии», - отметил Залужный.

По словам Залужного, будущее войны зависит от развития ИИ, который уже сейчас приобретает ключевое значение.

«На сегодняшний день, я считаю, мы видим, что главным в этом противостоянии будет пожалуй искусственный интеллект. Он будет первый, который будет отвоевывать себе жизнь. Огромная проблема связана с тем, что во-первых, это правда, то показывали нам в фильмах в 1990-х годах (ред. - речь идет о фильме «Терминатор»). Правда в том, что машины начали воевать с людьми. И сейчас это уже не смешно, а выглядит абсолютно реалистичным», - сказал он.

Он также подчеркнул, что использование ИИ требует четких этических и правовых границ:

  • Психологи должны определить, в каких сферах использование ИИ опасно для человеческих эмоций.
  • Юристы должны разработать правовые механизмы для защиты человечества от воздействия технологий.
  • Инженеры и технические специалисты - создать надежную систему защиты от неконтролируемого внедрения ИИ.

Залужный прогнозирует, что к 2027 году развитие ИИ и военных технологий достигнет своей пиковой точки.

«По моим подсчетам, где-то в 2027-м году нынешнее развитие технологии ИИ остановится. Скажем так, будет понятно новые очертания танка, новые очертания ракет и так далее, которые в ближайшие 100 лет будут просто видоизменяться, становиться более точными, дешевле и так далее», - заявил он.

По мнению Залужного, будущие конфликты, вероятно, не будут сосредоточены на широкомасштабных наступлениях. Вместо этого ведущей станет тактика «измора» - истощение противника путем дистанционного воздействия: экономического разрушения, запугивания населения, давления, которое вынудит противника к капитуляции.

«В 2027-м году этот технологический рывок завершится, и тогда стороны смогут накапливать новое оружие как для нападения, так и для защиты. Оружие это будет абсолютно безжалостное», - подытожил Залужный.

Напомним, в Китае создали робота-полицейского с ИИ, который автономно ловит преступников (видео).

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оружие война Валерий Залужный ИИ

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